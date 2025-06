Matricidio a Racale Filippo Manni ha incontrato il padre in carcere

Un incontro che ha suscitato grande scalpore, portando alla luce i profondi legami familiari e le tensioni che si celano dietro a un gesto tanto tragico. Filippo Manni, il giovane di Racale coinvolto in una drammatica vicenda di cronaca nera, ha avuto modo di confrontarsi con il padre, Daniele Manni, nel tentativo di affrontare questa complessa realtĂ . Un momento che potrebbe segnare un punto di svolta nelle indagini e nel percorso personale di tutti i coinvolti.

Filippo Manni, il 21enne di Racale arrestato per l'omicidio della madre Teresa Sommario, ha avuto un colloquio in carcere questa mattina attorno alle 10 con il padre Daniele Manni.

