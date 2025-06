’Matite’ per dirci chi siamo Ecco il festival del fumetto che racconta il quotidiano

Il fumetto contemporaneo tra libri, spettacoli e reading disegnati: sabato e domenica alla Polisportiva San Faustino di Modena torna 'Matite-Il festival del fumetto', giunto alla quarta edizione, per una due giorni di incontri e riflessioni sul contemporaneo e sulla forza di un linguaggio, quello del fumetto, che oggi è uno dei media che meglio raccontano la società che viviamo. Il festival apre sabato 28 giugno alle 17.30 con il mercatino di autoproduzioni, aperitivo e selezione musicale a cura di Città Futura. Alle 18 presentazione di 'Tutto sotto controllo' (Rizzoli Lizard) di Eliana Albertini, che racconterà la sua nuova graphic novel, un viaggio poetico nella vita di Nora, 30 anni, con l'ossessione di gestire qualsiasi cosa, amore compreso.

