Materiali e attrezzature medicali dismesse dall' ospedale di Torrette in viaggio verso il presidio di Niamey in Niger

Da un lato, un impegno solidale che attraversa continenti, dall’altro, una speranza di miglioramento per chi ne ha più bisogno. Materiali e attrezzature medicali dismesse dall'ospedale di Torrette, ancora in ottime condizioni, prenderanno il volo verso il presidio di Niamey, capitale del Niger. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia come la cura e l’umanità possano superare ogni confine, portando luce e assistenza là dove piùservono.

Materiali e attrezzature medicali dismessi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ma ancora in buone condizioni, saranno consegnati domani all'ospedale di Niamey, capitale del Niger. Il progetto 'Insieme con il Niger-Ensemble avec le Niger', pensato alcuni mesi fa e adesso.

