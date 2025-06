Massara valuta la difesa | N’Dicka possibile sacrificio in entrata occhi fissi su Lucumì

Massara valuta con attenzione la possibile mossa in difesa, considerandone anche un sacrificio in entrata. Gli occhi sono fissi su Lucumà , il giovane centrale che potrebbe rappresentare il colpo giusto per rafforzare la linea difensiva e mantenere alta la competitività della Roma. Nella corsa verso la Champions League, la solidità difensiva si conferma una delle armi più preziose: un reparto che può fare davvero la differenza.

Nella stupenda cavalcata che ha portato la Roma ha sognare un posto in Champions League, uno dei punti di forza della formazione allenata da Ranieri è stata anche la solidità difensiva, che ha permesso spesso di vincere partite di misura. Oltre ad avere a disposizione un portiere di assoluto valore come Svilar, i giallorossi hanno potuto contare su un rendimento importante da parte del reparto arretrato, che ha concluso la stagione al secondo posto per gol subiti, alle spalle solamente del Napoli. In vista del nuovo corso targato Gasperini, l’obiettivo è però quello di rinforzare ulteriormente la difesa, con la Roma che avrebbe già individuato il profilo ideale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Massara valuta la difesa: N’Dicka possibile sacrificio, in entrata occhi fissi su Lucumì

