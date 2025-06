Massaggio neonata in spiaggia organizzato dall’ASL NA2 Nord

L’estate diventa ancora più speciale con un’esperienza unica: un massaggio neonatale sulla spiaggia, organizzato dall’ASL NA2 Nord in collaborazione con l’Ospedale San Giuliano di Giugliano e l’associazione AIMI. Un’occasione per genitori e neonati di scoprire i benefici del contatto e della cura in un’atmosfera rilassante e naturale. Tanti sono stati i momenti di condivisione e benessere… L'articolo Massaggio neonata in spiaggia organizzato dall’ASL NA2 Nord sembra quindi un’esperienza da non perdere.

Una giornata sulle spiagge della fascia costiera con genitori e neonati alla scoperta del massaggio neonatale. L’iniziativa organizzata dall’Asl Napoli 2 Nord, l’ospedale san Giuliano di Giugliano e l’associazione AIMI che si occupa propri dei massaggi infantili, ha visto la partecipazione di tante neo mamme con i propri piccoli e piccole. Tanti i benefici sia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Massaggio neonata in spiaggia organizzato dall’ASL NA2 Nord

In questa notizia si parla di: massaggio - nord - neonata - spiaggia

