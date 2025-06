Massaggi hot centri chiusi L’imbarazzo dei clienti davanti ai finanzieri | | Avevo bisogno di relax

Se cercavi un momento di relax, l’ultimo posto in cui ti aspetteresti di trovarti è sotto le luci dell’indagine delle forze dell’ordine. La scena davanti ai centri massaggi chiusi a Pesaro e Fano ha mostrato clienti imbarazzati e volti tesi, come se fosse in corso un’elezione clandestina. Ma questa volta, le domande non riguardavano preferenze politiche, bensì i servizi a luci rosse offerti: un episodio che lascia tutti senza parole.

All’uscita dal centro massaggi la scena sembrava quella di un’elezione clandestina: volti tesi, sguardi bassi, risposte a mezza voce. Solo che l’"exit poll" non lo faceva un istituto demoscopico, ma la Guardia di Finanza, e le domande non riguardavano preferenze politiche ma i servizi a luci rosse resi da due centri massaggi. Uno di questi si trova a Pesaro in via Lanza e l’altro a Fano in viale della Romagna: a entrambi le fiamme gialle, giovedì scorso, hanno messo i sigilli e denunciato i titolari per favoreggiamento della prostituzione. "Io ho fatto un semplice massaggio.", ha tentato uno dei clienti "intervistati" dai finanzieri durante le settimane di indagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Massaggi hot, centri chiusi. L’imbarazzo dei clienti davanti ai finanzieri: : "Avevo bisogno di relax"

In questa notizia si parla di: massaggi - centri - chiusi - imbarazzo

Brescia, sfruttamento della prostituzione: chiusi due centri massaggi in pieno centro - Brescia fa un deciso passo avanti nella lotta contro lo sfruttamento sessuale: la Polizia di Stato ha chiuso due centri massaggi nel cuore della città, smascherando attività di prostituzione camuffate da servizi estetici.

Massaggi hot, centri chiusi. L’imbarazzo dei clienti davanti ai finanzieri: : Avevo bisogno di relax; Massaggi hard, scatta la chiusura in viale da Cermenate; Massaggi hard in centri estetici a Novi: decine di clienti imbarazzati ascoltati al processo.

Chiusi due centri massaggi di Pesaro e Fano: sotto accusa il relax a luci rosse - E’ scattato il sequestro poiché i due locali sono finiti al centro di un’indagine per favoreggiamento della prostituzione: offrivano in realtà sesso a pagamento. Scrive msn.com

Sesso in cambio di soldi, chiusi due centri massaggi - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha sequestrato due centri massaggi situati nei comuni di Pesaro e Fano, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata ... Secondo internapoli.it