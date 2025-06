Massacrata a coltellate | Non voleva uccidere la ex ma solo farla abortire

Una tragedia che scuote Milano e l'intera nazione: Alessandro Impagnatiello, accusato di aver massacrato a coltellate Giulia Tramontano, si difende sostenendo di aver agito solo per abortire il proprio bambino, non per uccidere la compagna. La sua personalità narcisistica, secondo la difesa, non sarebbe crudele, ma spietata. Un caso inquietante che mette in discussione emozioni, motivazioni e il confine tra amore e violenza. Una riflessione sulla complessità delle relazioni amorose e i drammi nascosti dietro le apparenze.

di Anna Giorgi MILANO "Personalità narcisistica, ma non crudele" secondo la difesa, quella di Alessandro Impagnatiello, il capobarman dell’Armanicafè che nel 2023 ha ucciso con 37 coltellate la compagna di 29 Giulia Tramontano, prossima al parto di suo figlio Thiago. "Voleva solo uccidere il feto perché di ostacolo alla sua vita, al suo lavoro, schiacciato come era dal castello di bugie che aveva costruito per tenere in piedi una relazione parallela". Sono le basi sulle quali argomenta la richiesta di appello contro l’ergastolo in primo grado la sua difesa, l’avvocata Giulia Geradini che contesta la premeditazione e la crudeltà e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massacrata a coltellate: "Non voleva uccidere la ex ma solo farla abortire"

In questa notizia si parla di: coltellate - voleva - uccidere - massacrata

“L’ha uccisa lei, orribile”. Stefania massacrata a coltellate in casa, svolta nelle indagini: fermata la nuora - Una tragedia sconvolgente ha scosso l'Italia: Stefania, una donna di 50 anni, è stata trovata massacrata a coltellate nella sua casa.

+++Giulia Tramontano: mercoledì l’appello, per la difesa Impagnatiello voleva uccidere solo il feto+++ “Impagnatiello voleva provocare l’aborto e non causare la morte di Giulia. La sua condotta è stata grossolana e maldestra”. È quanto si legge nella memoria Vai su Facebook

Massacrata a coltellate: Non voleva uccidere la ex ma solo farla abortire; Monza, 33enne uccide il compagno con una coltellata: «Mi ha picchiata e mi sono difesa»; Perché le 75 coltellate a Giulia Cecchettin, per i giudici, non sono «crudeltà »?.

Coppia massacrata a coltellate: "De Marco non è pazzo, si è alleato con il male" - "Ha ucciso perché voleva uccidere, perché nell’omicidio era vittorioso ... Lo riporta today.it

Gentiana massacrata con almeno 10 coltellate, il legale del killer: «Ha detto che l'ha fatto per i figli» - È accusato di omicidio pluriaggravato Nikollaq Hudhra, il 55enne bracciante agricolo di origine albanese che ieri sera ha ucciso a coltellate in strada la ex moglie di dieci ... Come scrive msn.com