' Mascagni l' unico L' uomo di una sola opera' il nuovo libro di Maurizio Sessa

Ottanta anni dopo la scomparsa di Pietro Mascagni, Maurizio Sessa rende omaggio al suo genio con "Mascagni l'unico. L'uomo di una sola opera". Un viaggio tra amori, segreti e duelli rustican i che svela il lato più intimo e sconosciuto del compositore livornese. La presentazione a Livorno il 27 giugno promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica e storia. Non perdere questa occasione di scoprire un uomo e un'epoca che hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana.

Firenze, 24 giugno 2025 - Mascagni l'unico. “L'uomo di una sola opera” tra amori, segreti e duelli rusticani di Maurizio Sessa, verrà presentato a Livorno, con il patrocinio del Comune, il 27 giugno alle ore 17,30 alla Biblioteca comunale di Villa Fabbricotti. Ottanta anni fa, il 2 agosto 1945, a Roma, nel suo appartamento all'Hotel Plaza, moriva Pietro Mascagni, il compositore che aveva visto la luce a Livorno il 7 dicembre 1863. Si spegneva un artista che aveva segnato una stagione indimenticabile dell'opera lirica nel mondo, un divo di rinomanza internazionale. Un musicista segnato dall'indelebile etichetta di “One Man Opera”, l'uomo di una sola opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Mascagni l'unico. L'uomo di una sola opera', il nuovo libro di Maurizio Sessa

In questa notizia si parla di: mascagni - unico - uomo - sola

Nikola Krstovi?, l’unico “uomo armato” in Europa che attira più volte di Mbappé - Nikola Krstovi, l'unico uomo armato in Europa, sta attirando l'attenzione con statistiche che superano quelle di Mbappé.

'Mascagni l'unico. L'uomo di una sola opera', il nuovo libro di Maurizio Sessa; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

'Mascagni l'unico. L'uomo di una sola opera', il nuovo libro di Maurizio Sessa - “L'uomo di una sola opera” tra amori, segreti e duelli rusticani di Maurizio Sessa, verrà presentato a Livorno, con il patrocinio del Comune, il 27 giugno a ... Segnala lanazione.it

Livorno e il suo Mascagni festival coi big Gazzè, Giannini, Elio & co. - la figura di Pietro Mascagni non solo come compositore, ma anche come uomo e intellettuale del suo tempo. Scrive msn.com