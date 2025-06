Maroon 5 Love Is Like è il nuovo album | annunciata la data di pubblicazione

Dopo settimane di attesa e rumors infuocati, i Maroon 5 stanno per tornare con il loro ottavo album, "Love Is Like". Dopo il successo del singolo "Priceless" feat Lisa, l’attesa cresce: il gruppo ha finalmente rivelato la copertina e la data di uscita, alimentando l’entusiasmo dei fan. Non vediamo l’ora di scoprire le nuove sonorità e le emozioni che ci riserveranno. La grande musica sta per arrivare!

Dopo i rumours seguiti dal lancio di Priceless feat Lisa, singolo nell'airplay radiofonico e sulle piattaforme streaming, i Maroon 5 hanno annunciato nelle ultime ore l'arrivo del nuovo album, Love Is Like. Levine e soci hanno pubblicato sui canali ufficiali un post nel quale svelano la cover dell'ottavo lavoro in studio, sulla quale campeggia una farfalla accompagnato dalle parole: "We're excited to announce our 8th studio album Love Is Like, will be released August 15th! And we'll be touring the US this fall with 23 shows, kicking off October 6th in Phoenix, AZ.And And we just released a new song off the album to celebrate -"All Night" is out now everywhere, the official music video drops this Thursday, June 26 at 9pm PT"

