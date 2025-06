Mario Giuliacci il meteo | caldo da bollino nero chi gode con la pioggia

prevede un'improvvisa ondata di cambiamenti atmosferici che porterà rovesci e temporali in molte regioni. Questa boccata d’aria fresca sarà una vera manna per chi ha bisogno di sollievo dal caldo afoso, regalando momenti di sollievo e speranza a tutti gli italiani alla ricerca di pace e frescura.

Può sembrare strano, considerando che siamo "solo" a fine giugno, ma molti italiani avranno già voglia di un sano e (si spera) rinfrescante acquazzone. In una settimana da bollino nero, con temperature che flirteranno pericolosamente con i 40 gradi, solo pochi fortunati però potranno godersi un po' di pioggia almeno per qualche ora. Secondo Mario Giuliacci, il "guru"delle meteorologia italiana, il giorno benedetto sarà giovedì quando si registreranno, scrive sul suo sito, "numerosi improvvisi temporali sulle zone alpine, da cui localmente le nubi temporalesche scivoleranno anche sulle vicine pianure di Lombardia Orientale, Veneto e Friuli".

