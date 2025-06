Mario Giordano si scaglia contro Schillaci | Come ministro lei è una pippa L’attacco

Caro Orazio Schillaci, ministro della Salute, la sua gestione ha acceso un acceso dibattito tra cittadini e esperti. Mario Giordano, noto conduttore, non si è trattenuto nel suo feroce attacco pubblicato su La Verità, definendo il suo operato come un vero e proprio esempio di porte sbarrate. Una lettera che mette in luce le critiche più dure e invita a riflettere sulle scelte che stanno influenzando il sistema sanitario italiano.

“ Caro Orazio Schillaci, caro ministro della Salute, le scrivo per esprimerle la mia ammirazione: nel Paese delle porte aperte, lei è diventato il maestro delle porte chiuse “. Inizia così la scottante “ letterina ” pubblicata da LaVerità che Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro su Rete4, ha scritto al ministro della Salute. Una lettera al vetriolo che continua così: “Per esempio: è bravissimo nel chiudere la porta in faccia ai danneggiati dei vaccini Covid, a differenza di quello che hanno fatto i suoi colleghi negli altri Paesi europei”. Incalza il giornalista con sarcasmo: “È giusto, santo cielo: che cosa vogliono costoro? Si sono fidati delle istituzioni, hanno esposto il loro braccio alla punturina di Stato, poi sono stati male e sono stati abbandonati come stracci usati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mario Giordano si scaglia contro Schillaci: “Come ministro lei è una pippa”. L’attacco

In questa notizia si parla di: mario - schillaci - ministro - giordano

