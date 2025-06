Marina | piscine partenza nel caos Le associazioni del nuoto attaccano

In un mare di confusione e criticità, le associazioni del nuoto si scagliano contro la gestione delle piscine di Marina. Tra temperature torridi e accessi limitati, i protagonisti raccontano una realtà fatta di attese estenuanti e promesse non mantenute. La situazione si fa sempre più tesa, mentre cittadini e addetti sono costretti a navigare tra disservizi e incomprensioni. La domanda ora è: come si potrà risolvere questa crisi?

Carrara, 24 giugno 2025 – "Siamo qui rinchiusi nella biglietteria invernale, perché quelle estive sono nella parte inaccessibile. Qui si raggiungono anche i 52 gradi. Abbiamo chiesto almeno un condizionatore ma ancora nulla" si lamenta Valentina Telara, segretaria, istruttrice e assistente ai bagnanti della piscina di Marina. Chiuso l'ingresso di viale Vespucci, ora si entra solo lato viale Colombo. Intanto è un viavai di persone che vengono a chiedere quando riapriranno i corsi estivi nelle vasche esterne, "ma non sappiamo cosa rispondere, non sappiamo niente neanche noi, diamo il numero del dirigente comunale ma non risponde".

In questa notizia si parla di: marina - piscine - partenza - caos

