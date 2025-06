Mariconda ecco l’autunno della scuola calcio Primavera

Mariconda si veste di nuovi colori con l'autunno della scuola calcio primavera, un momento di rinascita e passione che riaccende i sogni dei giovani calciatori. Il campo di Santa Maria a Mare, ormai avvolto dall’erba vera, testimonia decenni di emozioni e sfide sportive. Per il quartiere, questa non è solo una palestra; rappresenta un luogo di crescita, appartenenza e speranza per le generazioni future. È qui che nasce il nuovo ciclo di sogni e vittorie.

Tempo di lettura: 2 minuti È cresciuta l'erba vera sul campo sintetico tanto è il tempo che nessuno più calpesta quel manto, all'anagrafe il campetto di Santa Maria a Mare, che di piedi ne ha visti migliaia in anni ed anni di scuola calcio. Per tutti quella di Mariconda non è stata semplicemente un'opportunità di praticare attività sportiva ma soprattutto, nel passato, per un quartiere non sempre facile, prima vero confine estremo, quando qui finiva la zona orientale, è stata una palestra di vita, un'occasione per togliere dalla strada ragazzi che avrebbero potuto avere percorsi deviati ed un'opportunità per scovare giovani talenti.

In questa notizia si parla di: mariconda - scuola - calcio - ecco

