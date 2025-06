Mare di legalità conclusa la terza edizione di navigazione in prevenzione

Un mare di legalità si è consolidato con successo, culminando nella terza edizione di Navigazione in Prevenzione. Un viaggio che ha unito comunità, sensibilizzato sul rispetto delle regole e promosso l’integrazione tra persone di ogni età e fragilità. Dodici barche, oltre 600 partecipanti e una forte rete di volontari hanno navigato insieme verso un obiettivo comune: diffondere valori di legalità e solidarietà. La missione continua, portando speranza e impegno nel cuore della Sicilia.

(Adnkronos) – Dodici 'barche della legalità', 10 porti della Sicilia orientale raggiunti, 600 tra bambini e adulti con fragilità e disabilità imbarcati insieme a scolaresche, gruppi scout e associazioni impegnate nel sociale, 13 sezioni e delegazioni della Lega navale italiana coinvolte e oltre 100 volontari della Lni al servizio delle attività. Sono i numeri della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: legalità - mare - conclusa - terza

Can Yaman e Viola come il Mare: la terza stagione si farà? - Can Yaman tornerà nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir nella tanto attesa terza stagione di "Viola come il Mare"? I fan sono in trepidante attesa, ma le notizie scarseggiano.

Mare di legalità, conclusa la terza edizione di navigazione in prevenzione; Conclusa al porto di Catania, tra grande entusiasmo e partecipazione la terza edizione di Vela&Salute; Conclusa la III edizione del Benetti Legal Symposium.