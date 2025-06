Marco Mengoni in concerto a Roma | la scaletta delle canzoni

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile! Marco Mengoni, star della musica italiana, torna a conquistare il palco di Roma con una performance imperdibile. Dopo il successo di Lignano, l’artista si prepara a incantare il pubblico capitolino con una scaletta ricca di hit e sorprese. Scopriamo insieme i brani che renderanno questa serata unica, perché ogni nota di Mengoni promette emozioni da vivere intensamente.

Marco Mengoni è tornato sui grandi palchi, inaugurando la stagione dei concerti. Il 21 giugno si è esibito a Lignano e tra poco raggiungerà Roma con una data imperdibile. Nell’attesa scopriamo la possibile scaletta ed altri dettagli sull’evento. Marco Mengoni a Roma: tutti i dettagli sul concerto. La scaletta ufficiale del tour 2025 di Marco Mengoni è stata pubblicata, quindi, anche per il concerto a Roma sono questi i seguenti brani che canterà l’artista all’Olimpico davanti a migliaia di spettatori: Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Sai che, La valle dei re Black Hole Sun (cover), Non me ne accorgo, Tutti hanno paura, No stress, Voglio, Muhammad Ali, Fuoco di paglia, Cambia un uomo, Luce, Proteggiti da me, In due minuti, Un’altra storia, Tonight, Hola (I say), Due Vite, L’essenziale, Mi fiderò, La casa Azul, Onde, Un fiore contro il diluvio, Proibito, Incenso, Mandare tutto all’aria, Pazza Musica, Ma stasera, Pronto a correre, Io ti aspetto, Sto bene al mare, Esseri umani. 🔗 Leggi su Funweek.it