Marco Mengoni gli omosessuali vengono tollerati finché non sembrano omosessuali

territorio delicato, dove giudizi e pregiudizi spesso si intrecciano. È fondamentale riflettere con attenzione prima di trarre conclusioni affrettate, ricordando che l’orientamento sessuale di una persona non si definisce dalle scelte di stile o dai simboli indossati. Solo attraverso il rispetto e la comprensione possiamo davvero avanzare verso un dialogo più aperto e inclusivo.

Sto per camminare su un terreno molto scivoloso, dunque è necessario partire da una serie di premesse fondamentali. La prima: Marco Mengoni non ha mai detto di essere gay; molti lo sospettano da sempre, ma da lui non è mai arrivata alcuna conferma né smentita. La seconda: indossare un indumento considerato femminile (il corsetto, nel caso di Mengoni) non vuol dire essere omosessuali. Fatte queste premesse, vi chiedo di attraversare con me questo terreno su cui è facile scivolare. Marco Mengoni e gli insulti omofobi per un corsetto. Partiamo dai fatti: durante la prima data del suo nuovo tour negli stadi, Mengoni ha indossato alcuni corsetti e ha attirato a sé insulti spregevoli, perlopiù legati alla sua (presunta) sessualità (" fr0cio ", " finocchio ", " femmina mancata ") e altri legati a un suo (sempre presunto) cambiamento (" Meglio prima quando non ostentavi ", " Prima mi piacevi, ora stai esagerando ", " Meglio a petto nudo che ridicolizzarti in questo modo ").