Marche quasi 2 milioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La Regione Marche conferma il proprio impegno concreto nel migliorare l’accessibilità e la qualità della vita dei cittadini. Con quasi 2 milioni di euro destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, i Comuni avranno le risorse per rendere gli edifici più inclusivi e accessibili a tutti. Questo importante passo rafforza la nostra comunità, dimostrando che ogni persona merita un ambiente senza ostacoli. L’impegno della Regione Marche è volto a costruire un futuro più giusto e accessibile.

Ammontano a quasi 2 milioni di euro le risorse da ripartire ai Comuni per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettonich e negli edifici privati per l’anno 2025. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi, approvando i criteri per l’utilizzo dell’apposito fondo speciale nazionale. L’impegno della Regione Marche. “La Regione Marche – ha dichiarato Aguzzi – conferma il proprio impegno per garantire l’ accessibilità e la mobilità di tutti i cittadini, eliminando le barriere architettoniche che limitano l’autonomia e abbassano la qualità della vita delle persone con disabilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, quasi 2 milioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

