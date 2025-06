Marc Marquez mette benzina sul fuoco | Tardozzi? Non difende solo me ma tutti i piloti Ducati…

Marc Marquez accende nuovamente il dibattito con parole che fanno tremare gli spalti di Mugello. Dopo i fischi dei tifosi ducati a Pecco Bagnaia, l’asso spagnolo non si ferma e coinvolge anche Davide Tardozzi, che aveva difeso con grinta il suo team. Le sue dichiarazioni aprono una nuova polemica nel mondo MotoGP, alimentando le tensioni tra passione e rispetto sul fronte della competizione. Ma cosa succederà ora?

Dopo i fischi ricevuti al Mugello dal popolo di fede ducatista tifoso di Pecco Bagnaia, in particolare dopo la Sprint Race di sabato, Marc Marquez torna sull’accaduto “coinvolgendo nella discussione” anche Davide Tardozzi che, a muso duro con il pubblico presente sugli spalti, aveva difeso il pilota spagnolo. Il leader del Mondiale MotoGP ha affermato: “Alla fine, i fischi – ha raccontato a Motorsport.com – sono qualcosa che non possiamo controllare, che non posso controllare, ma apprezzo e ringrazio Davide Tardozzi per il suo gesto. Lui, alla fine, in questo caso sta difendendo me, ma sta difendendo anche i piloti Ducati”. 🔗 Leggi su Oasport.it