Marano M5S | Subito corridoi umanitari per i palestinesi la Sicilia non resti inerme

Governo e alle istituzioni europee, Marano sottolinea l’urgenza di risposte concrete per alleviare le sofferenze dei civili palestinesi. La Sicilia, crocevia di culture e umanità, non può restare inerme di fronte a questa crisi. È il momento di agire subito, aprendo corridoi umanitari efficaci e sicuri, affinché nessuno sia lasciato indietro in nome della solidarietà e dei diritti umanitari.

"Aprire subito un corridoio umanitario per i rifugiati palestinesi bisognosi di cure e interventi sanitari". È la richiesta avanzata dalla deputata regionale M5s, Jose Marano, intervenuta in Aula durante la discussione all’Assemblea regionale siciliana della mozione su Gaza. Rivolgendosi al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Marano (M5S): "Subito corridoi umanitari per i palestinesi, la Sicilia non resti inerme"

In questa notizia si parla di: marano - subito - palestinesi - corridoi

Sicilia, studenti disabili, Marano (M5s): “Continuità didattica a rischio, Regione recepisca subito il decreto ministeriale” - La continuità didattica per gli studenti disabili in Sicilia è a rischio a causa del ritardo della Regione nel recepire un importante decreto ministeriale.

Corteo per i palestinesi: "Subito corridoi umanitari" - durante la quale è stata srotolata una enorme bandiera palestinese davanti al Duomo, è stata convocata dal coordinamento Torino per Gaza per chiedere un cessate il fuoco e corridoi umanitari per ... Riporta rainews.it

Il gesto. L'Italia accoglie i bimbi palestinesi feriti: «Subito un corridoio da Gaza» - governo italiano ha chiesto alle organizzazioni che promuovono i corridoi umanitari di ospitarli, in attesa che sia attivato l ... Come scrive avvenire.it