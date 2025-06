Marano M5S | Subito corridoi umanitari per i palestinesi la Sicilia non resti inerme

parlamento siciliano, Marano ha sottolineato l’urgenza di intervenire per alleviare le sofferenze dei civili palestinesi, affinché la Sicilia possa dimostrarsi vicina a chi attraversa momenti di crisi. "La nostra regione non deve restare inerme di fronte a questa emergenza umanitaria", ha affermato, chiedendo con forza l'apertura immediata di corridoi umanitari per portare aiuto e speranza a chi ne ha più bisogno.

"Aprire subito un corridoio umanitario per i rifugiati palestinesi bisognosi di cure e interventi sanitari". È la richiesta avanzata dalla deputata regionale M5s, Jose Marano, intervenuta in Aula durante la discussione all’Assemblea regionale siciliana della mozione su Gaza. Rivolgendosi al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Marano (M5S): "Subito corridoi umanitari per i palestinesi, la Sicilia non resti inerme"

In questa notizia si parla di: marano - subito - palestinesi - corridoi

Marano (M5S): "Subito corridoi umanitari per i palestinesi, la Sicilia non resti inerme" - Governo e alle istituzioni europee, Marano sottolinea l’urgenza di risposte concrete per alleviare le sofferenze dei civili palestinesi.

Marano (M5S): "Subito corridoi umanitari per i palestinesi, la Sicilia non resti inerme" https://ift.tt/WbTZtMg https://ift.tt/2Y8m6Es Vai su X

Mozione Ars su Gaza, Marano (M5s): Un corridoio umanitario per accogliere i palestinesi; «Un corridoio umanitario per accogliere i palestinesi in Sicilia». La richiesta all’Ars del M5s; Marano M5S | Subito corridoi umanitari per i palestinesi la Sicilia non resti inerme.

Mozione Ars su Gaza, Marano (M5s) chiede corridoio umanitario per i palestinesi - L’intervento in Aula della deputata regionale durante la discussione delle iniziative in sostegno del popolo palestinese. Come scrive sicilianews24.it

Mozione su Gaza, Marano (M5s) chiede a governo regionale e a Schifani corridoio umanitario per accogliere palestinesi - L’intervento in Aula della deputata regionale durante la discussione delle iniziative in sostegno del popolo palestinese. Riporta blogsicilia.it