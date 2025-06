Manutenzione scuole corsa ai lavori Nuovi impianti di riscaldamento

Con l'inizio delle lezioni alle porte, l’amministrazione di Scandicci si sta dando da fare per garantire ambienti sicuri e confortevoli agli studenti. Tra interventi di manutenzione e lavori di rinnovo, il più imponente riguarda la scuola media Rodari di via Sassetti, dove si sta realizzando un nuovo impianto di riscaldamento. Il cantiere, già avviato, mira a migliorare la qualità degli spazi scolastici e a mettere gli edifici nelle condizioni ideali per un anno all’insegna della didattica e del benessere.

Impegno febbrile per sistemare le scuole prima dell’inizio delle lezioni. L’amministrazione sta spingendo per completare i plessi cittadini con gli opportuni lavori di manutenzione. L’ultimo intervento è quello ‘monstre’ per il nuovo impianto di riscaldamento per la scuola media Rodari di via Sassetti. Il cantiere messo in atto dal comune di Scandicci prevede la sostituzione di tutte le tubazioni e dei radiatori. Il cantiere è stato aperto già a lezioni in corso, ma per non interferire con l’attività didattica gli operai hanno lavorato nelle ore pomeridiane e di notte. "Abbiamo deciso di far partire l’intervento già durante l’anno scolastico facendo lavorare il personale di notte – ha detto l’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello – in modo da contenere i disagi ai minimi termini e dare delle tempistiche rapide e certe – si tratta di un’opera che rappresenta un investimento significativo nella qualità degli ambienti scolastici e nel benessere degli studenti e del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione scuole, corsa ai lavori. Nuovi impianti di riscaldamento

