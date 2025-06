Mancini | In Italia abbiamo un problema | la paura dei giovani non diamo spazio

In Italia, la paura dei giovani e la mancanza di spazi concreti rappresentano un ostacolo al talento emergente. Durante la cerimonia del Premio Romano Fogli, l’allenatore Roberto Mancini ha rivolto un appello: è tempo di credere nelle nuove generazioni e di offrire loro opportunità. La sfida è rafforzare il nostro futuro, dando voce e spazio ai giovani per costruire un’Italia più forte e innovativa.

L'allenatore Roberto Mancini è intervenuto in collegamento video durante la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Romano Fogli.

Roberto Mancini interviene durante la seconda edizione del Premio "Romano Fogli" "In Italia abbiamo paura di lanciare i giovani, il problema è lì. Il mio futuro in panchina? Nel calcio tutto è possibile, ne riparliamo tra qualche settimana"

Mancini: "In Italia abbiamo questo problema, la paura verso i giovani" - Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui giovani italiani nel corso della cerimonia per il premio Romano Fogli, in programma a Pisa.

Mancini attacca: "In Italia abbiamo la paura verso i giovani! Gli diamo poco spazio..." - L'allenatore Roberto Mancini è intervenuto in collegamento video nel corso della cerimonia per il premio Romano Fogli, a Pisa: "In Italia abbiamo questo problema, la paura verso ...