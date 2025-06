Mancano le pensiline? Ecco le sedie

In un paesaggio urbano che spesso trascuriamo, le sedie improvvisate diventano simbolo di resilienza e solidarietà. Tra pensiline mancanti e panchine scomparse, queste sedie - trovate, donate o riciclate - offrono conforto a chi attende il bus lungo la Salaria. Una soluzione temporanea, ma carica di umanità, che ci invita a riflettere sull’importanza di spazi pubblici accessibili a tutti. Quella che sembra una semplice seduta, in realtà, racconta molto sulla cura del nostro territorio...

Una sedia in plastica a Villa Sant’Antonio di Ascoli, lungo la Salaria, all’altezza della fermata campo sportivo. Due sedie di casa, sempre lungo la Salaria, a Pagliare, al posto di una panchina. Scendendo verso il mare, lungo la Salaria si trovano altre sedie sgangherate, raccattate, chissà dove, e sistemate lungo le fermate del bus, per permettere alle persone più anziane e in difficoltà di sedersi in attesa del pullman. Quella che pubblichiamo è la foto denuncia emblematica, che lamenta l’assenza delle panchine nello spazio riservato ai passeggeri. Purtroppo non è solo questa l’unica carenza segnalata dai cittadini che utilizzano il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it