Mamusca e Scamamu La comunità in due parole

Mamusca e Scamamu, due parole che raccontano un sogno di comunità. Francesca Rendano, anima pulsante di "Mamusca", ha trasformato il luogo in un cuore pulsante per famiglie e iniziative solidali a Degano. Da questa matriosca di idee nasce Scamamu, un gioco di parole che unisce creatività e solidarietà, dimostrando come il coinvolgimento può davvero cambiare il quartiere. Insieme, sono la prova che comunità e innovazione possono vivere in perfetta armonia.

Francesca Rendano è l’anima di "Mamusca", molto più di un bistrot, nato come luogo per accogliere famiglie con bimbi nel doposcuola e nel tempo libero. "Mamusca" è diventato anche il “cuore“ di Degano, sede della associazione "Viadolcevia" di cui Francesca è presidente e incubatore di idee per aiutare, vivacizzare e vivere meglio il quartiere. Dalla matriosca che contiene idee e progetti è nato lo spinoff Scamamu, è un gioco di parole (mamusca al contrario) che ha accolto una libreria. "Tutto è nato quando cercavo casa a Milano – racconta Francesca – passeggiando e curiosando per i quartieri sono capitata qui a Dergano, cercavo un luogo “mio“ e un lavoro che mi permettesse anche di stare con i miei figli che nel frattempo erano diventati tre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Mamusca e Scamamu". La comunità in due parole

In questa notizia si parla di: mamusca - scamamu - parole - comunità

Tornano i “fratelli maggiori”. Le parole di Papa Leone XIV alla Comunità ebraica - Tornano i Fratelli Maggiori: il Papa Leone XIV ha rivolto un importante messaggio alla comunità ebraica, riaffermando legami di rispetto e dialogo.

Mamusca e Scamamu. La comunità in due parole; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.