Mamma e bimbo di 18 mesi bloccati in Iran la fuga e il rientro in Italia | Ho fatto tutto per mio figlio

In un viaggio che si è trasformato in un'odissea, Fatemeh Sakhtemani, mamma italiana di 36 anni, si è trovata bloccata con il suo bimbo di 18 mesi in Iran durante l'attacco di Israele. Dopo giorni di tensione e una fuga rischiosa via terra attraverso l'Azerbaigian, è riuscita a tornare in Italia. Questo è il coraggioso racconto di una madre che ha fatto di tutto per il futuro del suo bambino.

A Fanpage.it il racconto di Fatemeh Sakhtemani, la 36enne iraniana residente in Italia rimasta bloccata con il figlio di 18 mesi in Iran, dove si era recata per far conoscere ai nonni il bimbo, durante l'attacco di Israele. Il rientro in Italia è avvenuto dopo giorni di apprensione e una fuga via terra passando per l'Azerbaigian: "La mia famiglia è in Iran, ho fatto tutto questo per mio figlio. Se fossi stata sola, sarei rimasta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

