Malore improvviso nel suo ufficio | morto il Presidente del Consiglio comunale di Vitulano

Un tragico evento scuote Vitulano: durante il pomeriggio di oggi, il presidente del consiglio comunale, Paolo De Filippo, è stato colto da un improvviso malore nel suo ufficio a Foglianise, portandolo via all’età di 51 anni. Figura stimata e punto di riferimento per la comunità, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. L’intervento dei soccorsi, pur tempestivo, non è riuscito a salvarlo. La città piange un uomo di grande cuore e dedizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave lutto ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, la comunità di Vitulano. È venuto a mancare Paolo De Filippo, 51 anni, Presidente del Consiglio comunale e figura di riferimento della maggioranza. De Filippo, commercialista di professione, si trovava nel suo ufficio a Foglianise quando è stato colto da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La notizia si è rapidamente diffusa in paese, lasciando attoniti i familiari, gli amici e tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Malore improvviso nel suo ufficio: morto il Presidente del Consiglio comunale di Vitulano

In questa notizia si parla di: improvviso - ufficio - presidente - consiglio

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

?Un saluto dalle Terme Questa mattina, la Presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Alessandra De Rose, ha fatto visita al gruppo che sta svolgendo il consueto percorso di cure termali a Guardia Piemontese, iniziato il 7 giugno e in programma fino al 2 Vai su Facebook

Malore improvviso nel suo ufficio: morto il Presidente del Consiglio comunale di Vitulano; CORECOM: TIZIANA GRASSI NUOVO DIRIGENTE, VOTO UNAMINE UFFICIO PRESIDENZA DOPO SCONTRO FI E FDI; No Maidan: Nicotra, Mori e Nicchi scrivono al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo Luca Stella.

Rinnovati uffici presidenza commissioni del Consiglio regionale - Si sono concluse, al Consiglio regionale, le procedure per il rinnovamento degli uffici di presidenza delle Commissioni. Segnala ansa.it

Come si telefona a un presidente del Consiglio - Lo scherzo telefonico fatto dai due comici russi Vovan & Lexus alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attirato diverse critiche al governo: sui giornali e sui social network molti hanno ... ilpost.it scrive