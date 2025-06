Malore improvviso in moto ma riesce ad accostare | grave biker

Un malore improvviso ha colto un coraggioso biker di 68 anni mentre percorreva la suggestiva Gardesana, tra Gardone Riviera e Fasano. Con destrezza e sangue freddo, è riuscito ad accostare la moto vicino al Grand Hotel Fasano, dimostrando grande senso di responsabilità e determinazione. La sua prontezza potrebbe avergli salvato la vita, ma la vicenda è ancora in corso di aggiornamento, lasciando tutti in attesa di buone notizie.

Stava percorrendo la Gardesana in sella alla sua moto, il vento sul volto e la strada che scorreva veloce sotto le ruote. Poi l'improvviso malore accusato dal biker di 68 anni mentre si trovava nei pressi del Grand Hotel Fasano, tra Gardone Riviera e Fasano di Gardone. Nonostante i dolori.

