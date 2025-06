Malore durante l' escursione in montagna | 71enne muore in Val Bognanco

Una tranquilla escursione in montagna si è trasformata in tragedia nella suggestiva Val Bognanco. Un 71enne di Domodossola, colto da un malore nei pressi dei Laghi di Campo, ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione dei amici. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto siano preziose e fragili le nostre avventure all’aria aperta, spingendoci a riflettere sull’importanza della sicurezza in montagna.

Tragedia in Val Bognanco, dove un uomo ha perso la vita durante un'escursione con un gruppo di amici. É successo oggi, martedì 24 giugno, nella zona dei Laghi di Campo, dove un 71enne di Domodossola è stato colto da un malore ed è deceduto. Intuli i tentativi di rianimazione dei compagni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Malore durante l'escursione in montagna: 71enne muore in Val Bognanco

