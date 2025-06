Maledetta rabbia è il nuovo singolo di Blanco | testo video e significato

Dopo il successo di "Piangere a 90", Blanco torna con un nuovo brano che incendia le emozioni: "Maledetta Rabbia". Questa canzone inedita, disponibile dal 20 giugno 2025, promette di coinvolgere i fan con testi intensi e un sound deciso. Ma qual è il vero significato dietro questa rabbia? Scopriamo insieme il testo, il video e il messaggio nascosto di questo potente singolo che segna un'altra tappa nella crescita artistica di Blanco.

Dopo il grandissimo successo di "Piangere a 90", Blanco sorprende i fan con un nuovo singolo inedito. Si tratta di " Maledetta Rabbia ", la nuova canzone disponibile dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme online e streaming. Blanco dopo "Piangere a 90" esce il nuovo singolo "Maledetta rabbia". Dopo il successo del singolo "Piangere a 90", Blanco ha pubblicato un nuovo inedito dal titolo " Maledetta rabbia " disponibile da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube. Un ritorno che ha sorpreso i fan considerando l'enorme successo del singolo "Piangere a 90" che, in pochissimi giorni, ha raggiunto il primo posto in tutte le classifiche streaming e radiofoniche diventando il piĂą grande ritorno discografico dell'anno raggiungendo.