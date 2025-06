Makari 4 quando esce | data e anticipazioni della nuova stagione

Se sei un appassionato di Makari e ti chiedi quando arriverà la quarta stagione, sei nel posto giusto. Con molta attesa e qualche sorpresa, i fan si domandano se ci saranno novità sul nuovo capitolo, le anticipazioni e la data di uscita. La confusione regna sovrana nel palinsesto Rai, ma non temere: scopriamo insieme tutte le ultime indiscrezioni e aggiornamenti sulla prossima stagione di Makari. Resta con noi, perché presto ti rivelerò tutto ciò che devi sapere!

C’è un po’ di confusione in casa Rai per quanto riguarda il palinsesto di martedì 24 giugno. Era infatti prevista la quarta e ultima puntata di Makari 3. Una replica che conclude l’ultima stagione fino a questo punto andata in onda dell’apprezzata serie Tv. Nonostante gli iniziali programmi, però, ecco di colpo l’ombra di Simon Coleman, poliziotto francese diviso tra nipoti e indagini. Tre puntate previste, di cui la prima proprio martedì 24 giugno. In attesa di capire cosa andrà in onda effettivamente, proviamo a fare il punto su Makari 4. Makari 4 quando esce. Sappiamo che Makari 4 si farà, il che è di per sé una notizia splendida, considerando quanto sia volubile il mondo delle fiction televisive. 🔗 Leggi su Dilei.it