Makari 3 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata replica

Se sei appassionato di thriller e mistero, non puoi perderti la replica della quarta puntata di Makari 3, in onda questa sera alle 21:30 su Rai 1. La serie, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè, ti terrà con il fiato sospeso tra indagini sorprendenti e personaggi indimenticabili. Scopri subito dove vederla in streaming e in diretta TV e preparati a vivere un’altra avvincente avventura.

Questa sera, 24 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo "sbirro di penna", insieme all'amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrĂ affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne "Il fatto viene dopo"); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina ("La cittĂ perfetta"); un antico amore di MarilĂą che viene ucciso nel corso di un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); un presunto incidente all'interno di un bellissimo centro termale ("La segreta alchimia").

