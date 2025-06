Maggioranza e opposizione a braccetto | fronte comune in Consiglio comunale per il futuro dell' Irst

In un gesto inatteso di unità, maggioranza e opposizione a Forlì hanno dimostrato che il futuro dell'IRST Dino Amadori può superare le divisioni politiche. Durante la seduta di martedì, le parti si sono strettamente alleate, approvando all'unanimità una mozione presentata da Enrico Pieri della Civica. Un fronte compatto che segna una svolta nel sostegno alla sanità e alla ricerca, indicando un cammino condiviso per il bene della comunità.

Fronte comune per il futuro dell'Irst Dino Amadori di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, in Consiglio comunale a Forlì. Serrano, dunque, le fila maggioranza e opposizione, nella seduta di martedì pomeriggio, e approvano all'unanimità una mozione, presentata da Enrico Pieri della Civica, che.