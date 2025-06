Mafia | assegnata la scorta a Fabio Trizzino il legale dei figli di Borsellino

La decisione di assegnare la scorta all'avvocato Fabio Trizzino, figura chiave nella battaglia contro la mafia e custode della memoria di Paolo Borsellino, sottolinea l'importanza di proteggere chi lotta per la giustizia. Con una scorta di livello 4, garantendo vigilanza continua, si rafforza il messaggio che la tutela degli attivisti antimafia resta prioritaria. La decisione, presa alcuni mesi fa dalla...

E' stata ssegnata la scorta all'avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino e legale dei figli del giudice ucciso dalla mafia. Si tratta di una scorta livello 4 che prevede, 24 ore su 24, due poliziotti armati e una macchina non blindata. La decisione è stata assunta alcuni mesi fa dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mafia: assegnata la scorta a Fabio Trizzino, il legale dei figli di Borsellino

