Maestri del paesaggio Piazza Vecchia modello di un ecosistema urbano sostenibile

Dal 5 al 21 settembre, la città si trasforma nella cornice di «I Maestri del Paesaggio», un evento che celebra l’arte e la sostenibilità attraverso installazioni uniche in Piazza Vecchia. Quest’anno, in occasione del quindicesimo anniversario, il progetto artistico di Sarah Price si intreccia con la visione di rinomati paesaggisti internazionali, creando un modello di ecosistema urbano sostenibile. Un’occasione imperdibile per riscoprire il connubio tra natura e design nel cuore della città.

L’EVENTO. Dal 5 al 21 settembre torna in città «I Maestri del Paesaggio». In Piazza Vecchia il progetto artistico di Sarah Price. Tra gli ospiti, paesaggisti da tutto il mondo. Un’edizione speciale per i 15 anni del Festival. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maestri del paesaggio, Piazza Vecchia modello di un ecosistema urbano sostenibile

In questa notizia si parla di: maestri - paesaggio - piazza - vecchia

Ars Manualis: maestri orafi, ceramisti, pellettieri, cappellai, sarti, intagliatori del legno, mosaicisti, e piccole aziende alimentari animeranno la piazza - Arezzo si prepara a ospitare "Ars Manualis" il 22 maggio 2025, un evento dedicato all'eccellenza artigiana toscana.

Giochiamo a #burraco nel #sestieredellamaddalena Dopo la #cirulla nel Sestiere di Prè e nel Sestiere del Molo, da martedì prossimo in piazza della Posta Vecchia, torneo di BIRRACO (e birrette, per chi vuole ) Una nuova attività aggregativa nel cuore Vai su Facebook

Maestri del paesaggio, Piazza Vecchia modello di un ecosistema urbano sostenibile; ‘I Maestri del Paesaggio’, torna la rassegna del verde: come sarà l’allestimento in Piazza Vecchia; I Maestri del Paesaggio: tante parole fumose per una Piazza Vecchia verde più sobria.

Maestri del paesaggio, Piazza Vecchia modello di un ecosistema urbano sostenibile - Il « Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio » torna a Bergamo dal 5 al 21 settembre con la sua 15ª edizione. Segnala ecodibergamo.it

Piazza Vecchia verde 2025 sarà firmata dall’archistar Sarah Price, celebre garden designer britannica: suoi i giardini olimpici a Londra 2012 - Price è stata all’Accademia Carrara, per trovare l’ ispirazione e alimentare un legame con il territorio. Secondo bergamo.corriere.it