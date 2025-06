Madrid fuori dalla Coppa del Mondo Club nonostante la vittoria

Nonostante una vittoria importante, il Madrid esce sconfitto dalla Coppa del Mondo Club, lasciando i tifosi increduli. Una notizia che scuote il mondo del calcio e apre nuovi scenari per il futuro dei Blancos. Rimanete con noi su JustCalcio.com per tutte le analisi e aggiornamenti esclusivi su questa sorprendente eliminazione, perché nel calcio nulla è scritto e ogni risultato apre nuove opportunità .

2025-06-23 23:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: 101 GRANDI Obiettivi è un editore globale dei media di calcio dedicato alla produzione di contenuti per una generazione digitale su piattaforme Web, sociali e mobili. Il sito Web 101 Great Gool è costantemente aggiornato con informazioni sullo streaming in diretta e consigli sulle scommesse sul calcio, nonché con le notizie di calcio (calcio), gli aggiornamenti di video e social media a ore. Ogni singolo giorno della settimana. Siamo orgogliosi di 101 grandi gol per offrire i modi migliori per gli appassionati di calcio per guardare le prossime partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: madrid - fuori - coppa - mondo

Ancelotti per lasciare il Real Madrid prima della Coppa del Mondo di Club e subentrare come boss del Brasile - Carlo Ancelotti si prepara a lasciare il Real Madrid per diventare il nuovo allenatore della nazionale brasiliana, pochi giorni prima della Coppa del Mondo di Club.

?MADRID - COPPA DEL MONDO ASSOLUTI SCIABOLA Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo nella capitale spagnola è sceso in pedana per rappresentare l’Italia ed il CSR il nostro sciabolatore Giacomo Mignuzzi, in forza nel Gruppo Sportivo dei Vai su Facebook

Griezmann graffia il Botafogo, ma all'Atletico non bastano 6 punti: è fuori per differenza reti; L'Atletico è la prima eliminata! PSG agli ottavi e sogna la sfida con Messi; Louis Vuitton e Real Madrid: un nuovo look da campioni anche fuori dal campo.

Griezmann graffia il Botafogo, ma all'Atletico non bastano 6 punti: è fuori per differenza reti - Decide il francese nel finale dopo una supremazia territoriale degli spagnoli che però lasciano ai brasiliani le occasioni migliori e il secondo posto nel gruppo B ... Segnala gazzetta.it

Mondiale per Club: contro chi potrebbe giocare la Juve agli ottavi? Le combinazioni - La Juventus si prepara a scendere in campo per la seconda giornata della Coppa del Mondo per club FIFA 2025. Segnala tag24.it