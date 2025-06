Madonna di Medjugorje 44 anni fa le prime apparizioni della Regina della Pace | la storia le celebrazioni il Nihil obstat

Da 44 anni, Medjugorje è al centro di un fenomeno che ha catturato cuori e menti in tutto il mondo: le apparizioni della Regina della Pace. Un cammino di fede, speranza e miracoli che continua a suscitare emozioni profonde. Quella stessa sera del 1981, giovani come Marija Pavlovic hanno testimoniato un evento che avrebbe rivoluzionato la loro vita e quella di milioni di credenti. Oggi, celebriamo questa storia straordinaria e il suo messaggio di pace eterno.

“Com’è la Vergine? Sempre bellissima. Io divento vecchia, Lei no, e il suo sorriso è sconvolgente”. A parlare è Marija Pavlovic, 60 anni. La donna è una degli allora ragazzi che tra il 24 ed il 25 giugno 1981 hanno visto apparire la Madonna per la prima volta. Si trovavano in un piccolo villaggio rurale in Bosnia ed Erzegovina, Medjugorje. Madonna di Medjugorje, 44 anni fa le prime apparizioni della Regina della Pace – Notizie.com Oggi 24 giugno 2025 ricorre il 44esimo anniversario della ricorrenza, con numerose celebrazioni che partono proprio dal paesino dell’Erzegovina. Bisogna ricordare che il 18 settembre 2024 il Vaticano ha finalmente approvato in maniera ufficiale il culto pubblico della Madonna di Medjugorje. 🔗 Leggi su Notizie.com