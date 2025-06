MAD Assistenti amministrativi Provincia di Trento | domanda dall’1 al 7 luglio

Sei un assistente amministrativo in cerca di opportunità nella provincia di Trento? L'Ufficio scolastico ha annunciato l'apertura delle domande MAD per il prossimo anno scolastico. Non perdere questa occasione: la finestra va dall’1 al 7 luglio, un periodo essenziale per presentare la tua candidatura e garantirti un ruolo nel mondo della scuola. Scopri subito come preparare la tua domanda e sfruttare al massimo questa chance!

L'Ufficio scolastico della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l’apertura della finestra per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 20252026, relativamente al profilo professionale di assistente amministrativo scolastico, categoria C. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

