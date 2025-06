Macron ' situazione ancora mutevole e instabile'

La situazione in Medio Oriente rimane complessa e in costante evoluzione, con Macron che sottolinea la precarietà del momento. Al termine della sua visita in Norvegia, il presidente francese ha evidenziato quanto sia fondamentale agire con prudenza per preservare la stabilità regionale. "Il nostro obiettivo", ha aggiunto, è evitare che l'Iran ottenga...

"La situazione resta ancora mutevole e instabile": queste le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della sua visita di due giorni in Norvegia, rispondendo a una domanda sugli ultimi avvenimenti in Medio Oriente. "Gli ultimi minuti - ha detto Macron dalla Norvegia - mostrano che la situazione è ancora molto fragile, e ne va della stabilità di tutta la regione". "Il nostro obiettivo - ha continuato - è che l' Iran non ottenga l' arma nucleare ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile'

In questa notizia si parla di: macron - situazione - mutevole - instabile

La situazione è preoccupante (Russia, Cina, India e altri scenari) - La situazione geopolitica si fa sempre più tesa, con Russia, Cina e India in primissimo piano. Recentemente, l'Unione Europea ha sollecitato la preparazione di misure di emergenza, evidenziando la vulnerabilità.

Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile'; Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile'; Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile'.

Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile' - "La situazione resta ancora mutevole e instabile": queste le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della sua visita di due giorni in Norvegia, rispondendo a una domanda sugli ult ... Segnala msn.com

Salvini: 'Macron criminale e instabile, vada lui in guerra' - Se si preferisce Macron alla Le Pen, la guerra alla pace, il centrodestra ... ansa.it scrive