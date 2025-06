Macron Merz e Starmer l' incontro al vertice Nato

Un incontro storico tra leader europei e britannici si svolge al vertice NATO di Aia: Macron, Merz e Starmer si confrontano su sfide condivise e alleanze strategiche, segnando un momento cruciale per la sicurezza e il futuro dell’Europa. La sessione, prevista mercoledì 25 giugno, promette di delineare nuove strategie in un contesto internazionale in rapido mutamento, rafforzando i legami tra nazioni e dimostrando come il dialogo possa essere la chiave per affrontare le crisi globali.

Milano, 24 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati al vertice della NATO all'Aia. Secondo il programma diffuso dalla NATO, la riunione di lavoro vera e propria a livello di capi di governo e di Stato al summit in corso all'Aia durerà 2 ore e mezza e si terrà mercoledì 25 giugno dalle 10.30, dopo la foto ufficiale. Si tratta di una cesura nel segno dell'essenzialità rispetto agli ultimi vertici NATO: a Washington DC, Vilnius e Madrid i leader hanno tenuto tre sessioni di questo tipo ogni volta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron, Merz e Starmer, l'incontro al vertice Nato

In questa notizia si parla di: nato - macron - merz - starmer

Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato - Un incontro cruciale tra Macron, Starmer e Merz si svolgerà a L'Aja, segnando un momento di forte coesione tra Francia, Regno Unito e Germania.

#Trump informa preventivamente #Starmer, #Macron e #Merz dei bombardamenti sull'#Iran. Il premier spagnolo #Sanchez non concede più del 2% di aumento delle spese militari alla #Nato a fronte del 5% richiesto. @GiorgiaMeloni non esiste, se non per po Vai su X

Il vertice al bar con Macron, Starmer e Merz, alla luce dell’abbandono anticipato del G7 del presidente americano, costituisce la premessa per una posizione comune - facebook.com Vai su Facebook

++ Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato ++; Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato; Macron, Merz e Starmer, l'incontro al vertice Nato.

Macron, Merz e Starmer, l'incontro al vertice Nato - Si tratta di una cesura nel segno dell'essenzialità rispetto agli ultimi vertici NATO: a Washington DC, Vilnius e Madrid i leader hanno tenuto tre sessioni di questo tipo ogni volta. libero.it scrive

Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato - Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Fredrich Merz avranno una riunione a L'Aja prima dell'apertura del summit d ... Come scrive tuttosport.com