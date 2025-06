Ma le famiglie senesi spendono | Superare le tensioni internazionali

Nonostante le tensioni internazionali, le famiglie senesi continuano a investire nel proprio territorio, alimentando una crescita economica solida e costante. Secondo Marco Randellini, Segretario Generale della Camera di Commercio, la provincia di Siena nel biennio 2024-2025 vedrà un valore aggiunto superiore agli 8,8 miliardi di euro, con incrementi moderati ma significativi nei diversi settori economici. È un segnale positivo di resilienza e ottimismo per il futuro locale.

Tutti i dati dello scenario locale sono stati presentati da Marco Randellini, Segretario Generale della Camera di Commercio che ha sottolineato una prospettiva di crescita economica moderata ma costante per la provincia di Siena nel biennio 2024-2025. Il valore aggiunto provinciale supererà gli 8,8 miliardi di euro nel 2024, registrando un aumento reale dello 0,5%, si prevede un + 0,4% nel 2025. Nel dettaglio poi i diversi settori. L’agricoltura, che costituisce il 4,9% del valore aggiunto, è in forte crescita nel 2024 (+10,8%) e si prevede un ulteriore, seppur modesto, aumento nel 2025 (+1,4%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ma le famiglie senesi spendono: "Superare le tensioni internazionali"

In questa notizia si parla di: famiglie - senesi - spendono - superare

Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Nel corso dell'anno scolastico, le famiglie campane hanno destinato in media 85 euro al mese per la mensa scolastica dei propri figli, sia della scuola dell'infanzia che primaria.

Ma le famiglie senesi spendono: Superare le tensioni internazionali.

Ma le famiglie senesi spendono: "Superare le tensioni internazionali" - Tutti i dati dello scenario locale sono stati presentati da Marco Randellini, Segretario Generale della Camera di Commercio che ha sottolineato una prospettiva di crescita economica moderata ma costan ... Come scrive lanazione.it

Sanità, le famiglie italiane spendono 40 miliardi. Ma il 40% è per prestazioni “inutili” - e non coperta da assicurazioni o rimborsi – non dovrebbe superare il 15% della spesa sanitaria totale”. Si legge su repubblica.it