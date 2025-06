Ma hai pagato per diventare sindaco?

Un’esperienza unica e divertente per i piccoli delle sezioni A ed E della scuola ‘I Gelsi’: ieri hanno avuto l’opportunità di diventare sindaci per un giorno. Guidati dall’insegnante Silvia Olivieri, hanno trasformato l’aula consiliare in un vero e proprio studio televisivo, dando vita a un vivace scambio con il sindaco Matteo. Un momento speciale che rimarrà nel cuore di questi mini cronisti e che insegna loro il valore dell’ascolto e della partecipazione.

Un’esperienza insolita per i bimbi delle sezioni A ed E della scuola dell’infanzia ‘I Gelsi’. Ieri il sindaco di Scandiano ha fatto il suo ingresso in consiglio comunale accolto dai piccoli. Sono stati loro, guidati dall’insegnante Silvia Olivieri, a trasformare l’aula consiliare in un vivace studio televisivo con 40 piccoli ‘cronisti’ di 5 e 6 anni. I mini-intervistatori, armati di foglio e matita, hanno rivolto al primo cittadino Matteo Nasciuti una serie di domande ‘senza filtro’. Dopo un timido saluto (‘Stai bene? Come va?’), i quesiti sono diventati sempre più incalzanti: dal curioso "Hai pagato per diventare sindaco?" all’incredibile "È vero che scrivi al computer l’elenco di tutte le persone della città?", fino alle richieste di chiarimento sulla vita privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ma hai pagato per diventare sindaco?"

