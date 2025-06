Ma allora si può | Spagna esentata dal 5% in armi

La spinosa questione degli investimenti militari in Europa si fa sempre più intricata. Con Sánchez che evita di impegnare troppo il suo Paese e Rutte che offre una soluzione flessibile, si prospetta un’inedita strategia di alleggerimento. Ma cosa significa tutto questo per l’Italia? È il momento di analizzare le mosse dei nostri alleati e i rischi di una possibile rinuncia agli impegni comuni. Scopriamo insieme cosa ci attende nel futuro più prossimo.

Sánchez ha problemi con la sua maggioranza e non vuole spendere una fetta così grossa del Pil come chiesto dall’Alleanza. Rutte lo accontenta sostituendo «obiettivi militari» alla cifra precisa. La verifica? Nel 2029, quando chissà chi ci sarà al governo. Madrid però ha aperto la strada: anche l’Italia può sottrarsi all’obbligo.. Il ministro tedesco Boris Pistorius: serve per prepararci. Alleati critici: così ci lasceranno prima.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info