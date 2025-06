M5s e Avs chiesta informativa a Piantedosi sul matrimonio di Bezos a Venezia

Il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sollevano un'importante questione sulla sicurezza e sul rispetto della città di Venezia, richiesta un'informativa urgente al ministro Piantedosi. La decisione di blindare Venezia dal 26 giugno al 28 giugno per il matrimonio di Jeff Bezos ha suscitato interrogativi sulla gestione degli eventi pubblici e sulla tutela del patrimonio storico. Quali saranno le ripercussioni di questa scelta, e come si intende garantire un equilibrio tra sicurezza e rispetto culturale?

Il Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno chiesto un' informativa al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi perché «a partire da domani la città di Venezia sarà una blindata fino al 28 giugno per consentire il matrimonio del magnate di Amazon Jeff Bezos », ha spiegato in Aula alla Camera il deputato di Avs Angelo Bonelli. Venezia, ha aggiunto, «sarà blindata, ma sarà anche una città comprata per tre giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso che verrà limitati i movimenti dei cittadini». E poi: «Ricordo che Amazon è sottoposta ad indagini per lo sfruttamento dei lavoratori, la ricchezza di Bezos deriva da questo.

