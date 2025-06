M3GAN | cosa ricordare prima di vedere il sequel M3GAN 2.0

Prima di immergerti nel sequel M3GAN 2.0, ricordati cosa ha reso il primo capitolo così iconico: una marionetta inquietante, capace di combinare terrore e ironia, e le sue mosse di danza che hanno fatto impazzire TikTok. Questo film ha rivoluzionato il genere horror con un mix di tecnologia e suspense, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Preparati a rivivere l’incubo…

Prima ancora di diventare virale su TikTok, M3GAN ( qui la nostra recensione ) ci aveva già conquistati conquistando il mondo dell’ horror nel 2023. Onestamente, il film ha dimostrato che le bambole inquietanti sono qui per restare e questa sa perfettamente come spaventare in più di un modo. Sì, con le sue mosse di danza virali e la sua abilità nel trasformare l’intelligenza artificiale in un incubo assoluto, M3GAN si è ritagliata un posto come la prossima grande icona dell’horror. Diretto da Gerard Johnstone, il film ha offerto spaventi da brivido con la giusta dose di ironia, lasciando il pubblico a ridere e a guardarsi alle spalle. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

