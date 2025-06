Lutto nel mondo del cinema è morto Alvaro Vitali | famoso per il ruolo di Pierino

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, l'indimenticabile attore noto per aver dato volto a Pierino, uno dei personaggi più amati e iconici delle commedie italiane. Dopo settimane di preoccupazione, Vitali si è spento a Roma all’età di 75 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di fan e colleghi. La sua carica comica e il suo talento rimarranno impressi nella storia del cinema italiano e nei ricordi di tutti.

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, morto oggi pomeriggio a Roma all'età di 75 anni. L'attore, nato il 3 febbraio 1950, si è spento dopo essere stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come aveva rivelato l'ex moglie Stefania Corona. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: mondo - cinema - morto - alvaro

Tragedia nel mondo del cinema, l’attore morto così in un drammatico incidente. L’annuncio choc - Una tragica notizia scuote il mondo del cinema e la comunità LGBTQ+: un attore molto amato, morto in un incidente durante un'escursione, ha lasciato tutti sgomenti.

Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica, ponendo le basi per un futuro di democrazia. In questi tempi bui per il mondo, tra derive autoritarie e violazioni dei diritti umani, è fondamentale custodire i principi fondanti della nostra Costituzione. - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del cinema, è morto Alvaro Vitali: famoso per il ruolo di Pierino; Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino; E’ morto Alvaro Vitali, il cinema piange Pierino.

Cinema, morto Alvaro Vitali: aveva 75 anni - L’attore era stato ricoverato due settimane fa "per una broncopolmonite recidiva ", come aveva dichiarato l ... Scrive quotidiano.net

E' morto Alvaro Vitali, aveva 75 anni. Addio al celebre Pierino: mondo del cinema in lutto - L'attore e comico italiano è stato il volto del celebre personaggio di Pierino, nonché protagonista in numerosi film del filone della commedia sexy all'italiana. Come scrive corrieredellumbria.it