Lungo colloquio Meloni-Trump alla cena dei leader Nato | al centro della discussione il Medioriente

Durante la cena dei leader NATO al Palazzo Reale di L'Aja, il colloquio tra Meloni e Trump ha catturato l'attenzione, con il Medioriente al centro del dibattito. Alla tavola rotonda hanno partecipato anche Zelensky e i rappresentanti indo-pacifici, sottolineando l'importanza di un fronte unito in un contesto geopolitico in costante evoluzione. Un incontro che potrebbe segnare nuove direttrici per la sicurezza internazionale e il dialogo globale.

Al ricevimento presso il Palazzo Reale di L'Aja hanno preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici e i vertici dell'Ue.

A L'Aja, tra immagini di intesa e approfondimenti strategici, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono confrontati durante una cena dei leader della NATO, discutendo di questioni cruciali come i recenti sviluppi in Medio Oriente e le spese militari al 5%.

