Lunghe code sulla Bussentina ancora una volta i cantieri allontanano il mare

Ancora una volta, la Bussentina si trasforma in un incubo di code e attese, allontanando il mare e i sogni di relax di tanti viaggiatori. I cantieri e il semaforo alternato complicano un percorso già difficile, creando lunghe file soprattutto nella zona di Caselle in Pittari. La speranza di un weekend sereno si spegne tra auto ferme e pazienza messa a dura prova. Ma come affrontare questa sfida e tornare presto alle meraviglie del Cilento?

Altro fine settimana molto complesso per il traffico lungo la strada Bussentina che collega il Vallo di Diano con il Cilento. Il cantiere. A causa del semaforo che gestisce il traffico alternato e dei cantieri presenti soprattutto nella zona di Caselle in Pittari le file sono lunghissime. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lunghe code sulla Bussentina, ancora una volta i cantieri "allontanano" il mare

In questa notizia si parla di: bussentina - cantieri - lunghe - code

