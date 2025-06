Lunedì nero a Fano 2 morti in mare

Una giornata drammatica quella vissuta ieri sul litorale di Fano, dove due tragedie in mare hanno scosso la comunità. In poche ore, due uomini hanno perso la vita in spiaggia, evidenziando ancora una volta la fragilità delle nostre coste e l’importanza della sicurezza. Un evento che invita a riflettere sulla prevenzione e sull’attenzione costante nei momenti di svago. La cronaca continua a raccontare questa triste vicenda...

Fano, 24 giugno 2025 – Una giornata drammatica quella vissuta ieri sul litorale fanese, segnata da due tragedie avvenute a distanza di poche ore l’una dall’altra. Due uomini hanno perso la vita in mare, uno alla Sassonia, nella spiaggia libera di viale Ruggeri di fronte al ristorante Al Mare e l’altro sempre nella spiaggia libera, ma dell’Arzilla, tra la concessione Animalido e lo Chalet del Mar. Qui erano da poco passate le 17, quando un uomo – fanese, tra i 45 e i 50 anni, riconosciuto in un secondo momento anche grazie a un tatuaggio del Fano Calcio sulla gamba – ha perso i sensi mentre si trovava in acqua nella zona libera accanto a quella per i cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunedì nero a Fano, 2 morti in mare

