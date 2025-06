L' umorismo contagioso di Pablo e Pedro va in scena a Francavilla al Mare

L’umorismo contagioso di Pablo e Pedro anima Francavilla al Mare in un evento imperdibile! Direttamente dai palcoscenici di Zelig e Colorado, il duo comico porta risate e allegria in contrada Pretaro, venerdì 28 giugno alle 22.30, durante i festeggiamenti estivi. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da una serata di pura comicità che trasformerà la vostro appuntamento in un ricordo indimenticabile!

Francavilla al Mare si prepara ad accogliere l'energia e l'umorismo contagioso di Pablo e Pedro, il celebre duo comico, che direttamente dal cast di Zelig e Colorado si esibirà in contrada Pretaro di Francavilla al Mare venerdì 28 giugno alle ore 22.30 in occasione dei festeggiamenti della.

