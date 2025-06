Lumache killer allarme per i cani | ecco cosa sono

L’allarme si diffonde: le lumache killer rappresentano una minaccia crescente per cani e umani in Australia e oltre. Questo nematode parassita, l’Angiostrongylus cantonensis, meglio noto come ‘verme polmonare del ratto’, può causare gravi infezioni come la meningite eosinofila. Conoscere i rischi e le precauzioni è fondamentale per proteggere i nostri amici a quattro zampe e noi stessi. Ma cosa possiamo fare per difenderci?

Cresce l’allarme in Australia, ma non solo, per un nematode parassita pericoloso per cani e umani, trasmesso dalle lumache: l’ Angiostrongylus cantonensis, meglio conosciuto come ‘ verme polmonare del ratto ‘, che causa l’ angiostrongiliasi, l’infezione più comune responsabile di meningite eosinofila soprattutto nel Sud-est asiatico e nel bacino del Pacifico. Il parassita adulto vive nelle arterie polmonari dei ratti, che sono l’ospite definitivo, mentre le lumache fungono da ospiti intermedi dove le larve si sviluppano fino a diventare infettive. E sono proprio queste lumache ‘killer’ a causare le infezioni dei cani in Australia, come ha scritto l’infettivologo Matteo Bassetti in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lumache killer, allarme per i cani: ecco cosa sono

